كوريا الشمالية تواصل برامجها النووية والصاروخية رغم الصعوبات الاقتصادية

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حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن كوريا الشمالية تواصل تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية في انتهاك للعقوبات الدولية، ورغم تدهور أوضاعها الاقتصادية.وأصدرت لجنة من مراقبي العقوبات المستقلين ضمن لجنة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، ذلك التقرير أمس الاثنين، حيث قالت فيه إن كوريا الشمالية تواصل جهودها للحصول على التكنولوجيا والأجزاء من الخارج من أجل تطوير تقنياتها النووية والصاروخية الباليستية.وأضافت أنه على الرغم من تركيزها على متاعبها الاقتصادية المتفاقمة، إلا أن كوريا الشمالية استمرت في الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية وتطويرها.وقالت اللجنة أيضا إن كوريا الشمالية تقوم بتغيير الأساليب المستخدمة في التعاملات غير المشروعة من أجل تجنب العقوبات.