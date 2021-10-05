بلينكين يشدد على أهمية المشاركة بين حلف الناتو وكوريا الجنوبية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" على أهمية التعاون بين منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل كوريا الجنوبية.ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، أجرى الوزير "بلينكين" محادثات هاتفية أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" لمناقشة مركزية الروابط عبر حلف شمال الأطلنطي ووحدة التحالف، في الوقت الذي يتعامل فيه الناتو مع التحديات العالمية الحالية والناشئة.وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الاثنين إن الوزير "بلينكين" والأمين العام "ستولتنبرغ" شددا على قيمة مشاركات الناتو مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.وأضافت أن الجانبين اتفقا على أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو سيكون ضروريا لاستمرار تكيف الناتو خلال العقد القادم.ويبدو أن البيان قد أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة وحلف الناتو بتعزيز تعاونهما مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة الصين.