الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

بلينكين يشدد على أهمية المشاركة بين حلف الناتو وكوريا الجنوبية

Write: 2021-10-05 10:37:33

بلينكين يشدد على أهمية المشاركة بين حلف الناتو وكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" على أهمية التعاون بين منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل كوريا الجنوبية.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، أجرى الوزير "بلينكين" محادثات هاتفية أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" لمناقشة مركزية الروابط عبر حلف شمال الأطلنطي ووحدة التحالف، في الوقت الذي يتعامل فيه الناتو مع التحديات العالمية الحالية والناشئة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الاثنين إن الوزير "بلينكين" والأمين العام "ستولتنبرغ" شددا على قيمة مشاركات الناتو مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأضافت أن الجانبين اتفقا على أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو سيكون ضروريا لاستمرار تكيف الناتو خلال العقد القادم.
ويبدو أن البيان قد أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة وحلف الناتو بتعزيز تعاونهما مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة الصين.




قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;