مون يبعث برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الياباني الجديد كيشيدا

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بعث الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الياباني الجديد "فوميو كيشيدا" على انتخابه من قبل البرلمان لهذا المنصب.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكوري "بارك كيونغ مي" في إفادة صحفية إن الرئيس "مون" اقترح في الرسالة أن يعمل الجانبان معا من أجل إقامة علاقات موجهة نحو المستقبل بين سيول وطوكيو. كما أعرب "مون" عن أمله في أن تكون الدولتان مثالاً يحتذى به للتعاون كدول متجاورة، ولأنهما تشتركان في القيم الأساسية في الديمقراطية ومبادئ اقتصاد السوق.وقال المكتب الرئاسي إن كوريا الجنوبية مستعدة للتواصل مع مجلس الوزراء الياباني الجديد، وأعرب عن أمله في أن يعمل الجانبان معا لحل القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك جائحة كورونا وتغير المناخ.كما بعث الرئيس "مون" برسالة إلى رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته "يوشيهيدي سوغا"، دعاه فيها إلى مواصلة الجهود لتحسين العلاقات بين البلدين، حتى بعد استقالته من منصبه.