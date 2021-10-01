سيول تسعى لإحراز تقدم في الحوار مع بيونغ يانغ

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قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" إن كوريا الجنوبية تسعى إلى إحراز تقدم في الحوار مع كوريا الشمالية من خلال إنشاء نظام لمؤتمرات الفيديو بينهما.وأوضح الوزير "لي" أن سيول قدمت اقتراحا لبيونغ يانغ في شهر يوليو الماضي لإنشاء نظام لمؤتمرات الفيديو، وأنه سيطلب من كوريا الشمالية مرة أخرى المضي قدما لتنفيذ ذلك الاقتراح.وفيما يتعلق بخطة سيول لإجراء محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، قال "لي" إنه من الضروري اتخاذ تلك الإجراءات على مراحل بدءا من إنشاء نظام لمؤتمرات الفيديو، ثم تحقيق الاستقرار لذلك النظام من خلال إجراء مكالمات تجريبية، وحتى مناقشة الموضوعات عبر نظام مؤتمرات الفيديو، والتي سيتم بحثها في المحادثات رفيعة المستوى.وكان الوزير "لي" قد أعرب في مقابلة أجراها معه تلفزيون كي بي إس يوم السبت الماضي عن أمله في أن تشارك الكوريتان معا في أولمبياد بكين بعد التوصل إلى اتفاق حول الحوار والتعاون، مؤكدا أنه سيبذل جهودا لتحقيق إجراء محادثات رفيعة المستوى في غضون هذا العام.