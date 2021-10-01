معدل ارتفاع أسعار المنازل في كوريا يسجل أعلى مستوياته منذ عام 2006

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سجل معدل ارتفاع أسعار المنازل في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي أعلى مستوياته منذ 14 عاما و9 أشهر.وطبقا لتقرير صادر عن بنك "كوك مين" الكوري أمس الاثنين، بلغ معدل ارتفاع أسعار المنازل في شهر سبتمبر الماضي 1.52% على مستوى البلاد، و1.89% في منطقة العاصمة الكبرى، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر ديسمبر من عام 2006.وأشار التقرير إلى أن معدل ارتفاع أسعار المنازل في سيول بلغ 1.52% في سبتمبر، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.كما أشار إلى أن معدل ارتفاع أسعار المنازل بلغ 2.02% في مقاطعة كيونغ كي، و2.51% في مدينة إنتشون.أما معدل الارتفاع في أسعار استئجار المنازل فبلغ 0.96% على مستوى البلاد في سبتمبر الماضي.وقال التقرير إن مؤشر التوقعات بأسعار مبيعات المنازل في سيول بلغ 123 نقطة، وهو ما يشير إلى أنه لا تزال هناك توقعات بارتفاع أسعار المنازل.يذكر أن قراءة المؤشر بأعلى من 100 نقطة تعنى أن أسعار المنازل ستشهد ارتفاعا في المستقبل.