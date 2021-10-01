83 % حصة 4 شركات عملاقة من إجمالي الأرباح الصافية لـ30 شركة كورية كبيرة

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تبين أن حصة 4 شركات عملاقة من إجمالي حجم الأرباح الصافية لـ30 شركة كورية كبيرة قد تجاوزت 80% في العام الماضي.وطبقا لتقرير قدمته لجنة التجارة العادلة لنائبة البرلمان "جانغ هيه يونغ" من حزب العدالة المعارض اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الأرباح الصافية الذي حققته شركات "سام سونغ" و"هيون ديه موتورز" و"إس كي" و"إل جي" الأربع في العام الماضي، 37 تريليونا و604 مليارات وون، بزيادة مقدارها تريليونان و203 مليارات وون مقارنة بالعام الأسبق.أما إجمالي حجم الأرباح الصافية لأكبر 30 شركة من حيث حجم أصولها فبلغ 45 تريليونا و30.4 مليار وون في العام الماضي، بانخفاض مقداره 4 تريليونات و569 مليار وون مقارنة بالعام الأسبق.وبهذا بلغت حصة 4 شركات عملاقة من إجمالي حجم الأرباح الصافية لـ30 شركة كبيرة في العام الماضي 83%، بعد أن كانت 71% في عام 2019.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات الشركات العملاقة الأربع بلغ 778 تريليونا و783 مليار وون في العام الماضي، بانخفاض مقداره 4 تريليونات و635 مليار وون مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ حجم مبيعات 30 شركة كبيرة 1373 تريليون و272 مليار وون، بانخفاض مقداره 53 تريليونا و840 مليار وون مقارنة بالعام الأسبق.