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23 % زيادة في متوسط الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا خلال الأسبوع الماضي

Write: 2021-10-05 13:41:23Update: 2021-10-05 13:42:31

23 % زيادة في متوسط الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا خلال الأسبوع الماضي

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية 1575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضي، ليظل عدد الإصابات اليومية في مستوى أقل من ألفين لليوم الثاني على التوالي.
وبلغ متوسط الإصابات اليومية في الأسبوع الماضي 2489 حالة إصابة، بزيادة مقدارها 461 حالة مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وشهد متوسط الإصابات اليومية في منطقة العاصمة الكبري زيادة بنسبة 21%، حيث بلغ 1865 إصابة، فيما بلغ معدل زيادة متوسط الإصابات اليومية في المناطق الأخرى 29%.
وتم تطعيم حوالي 77% من إجمالي عدد سكان البلاد بالجرعة الأولى من اللقاحات، بينما تم التطعيم بجرعتين كاملتين لحوالي 53%.
ومن جهة ثانية، دعا رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" الشعب إلى المشاركة في حملة التطعيم، مشيرا إلى أنه تم التأكد من أن 92% من الإصابات الجديدة الأخيرة كانت لدى الذين لم يتم تطعيمهم.
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