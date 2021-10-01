كوريا تعترف بالتطعيم الذي تم في الخارج بدءا من بعد الغد الخميس

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ستبدأ السلطاات الكورية في الاعتراف بالتطعيمات التي أجريت في الخارج اعتبارا من بعد الغد الخميس، مثلما يحدث لمتلقي لقاحات كورونا محليا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن هؤلاء الذين أكملوا التطعيم بلقاحات كورونا في الخارج سيتمكنون من الحصول على شهادة إكمال التطعيم في كوريا الجنوبية.وأوضحت الوكالة أنها اتخذت هذا القرار لحل المشاكل التي يواجهها متلقو اللقاحات في الخارج، في المشاركة في التجمعات الشخصية بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض قيودا على غير الحاملين لشهادات إكمال التطعيم.ومن بين الذين سيستفيدون من هذا القرار، الكوريون والأجانب الذين أكملوا التطعيم في الخارج ، والجنود الأمريكيون المتمركزون في كوريا، وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في كوريا وأسرُهم.