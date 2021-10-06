الحكومة مستمرة في مناقشة معدل حجز كورونا للمراهقين

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إنها تناقش مع وزارة التعليم ما إذا كانت ستكشف عن عدد المراهقين الذين يسجلون للحصول على لقاح كورونا، وذلك على الرغم من أنه يتم في وقت لاحق من يوم أمس فتح باب الحجز لهذه الفئة العمرية.ونقل "هونغ جونغ إيك" عضو الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم، هذا الموقف موضحا أنه تم الوضع في الاعتبار التأثير المحتمل لمثل هذا الكشف على برنامج التطعيم للشباب، وكذلك كيف يمكن أن يؤدي الإعلان عن العدد إلى الضغط على فئة عمرية معنية للحصول على تطعيم. وقد قدمت الحكومة تحديثات يومية بشأن معدلات حجز اللقاحات حتى الآن، لكن البعض يرفض اتباع إجراءات مماثلة بالنسبة للمراهقين وسط الجدل حول ما إذا كانت فوائد التطعيم تفوق المخاطر على الشباب.وأعلنت الحكومة بالفعل أنها لن تجعل التطعيم إجباريا بالنسبة للمراهقين، وتركه لتقدير أولياء أمورهم. كما قالت وزيرة التعليم "يو أون هي" في وقت سابق إنه لا ينبغي أن يعاني الطلاب من أي ضرر بسبب التطعيم.وسوف تبدأ التطعيمات للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما من يوم 18 أكتوبر، وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في 1 نوفمبر، وتم فتح الحجوزات في الساعة 8 من مساء أمس الثلاثاء.