توقعات بتخفيض الانبعاثات الغازية في كوريا بـ40% حتى عام 2030

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من المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 40 في المائة من مستويات 2018، بحلول عام 2030. وقال "كيم يونغ هون" وكيل وزارة البيئة في تقرير سياسي قدمه إلى البرلمان أمس الثلاثاء، إن الحكومة تراجع هدف التخفيض بنسبة 40 بالمائة، وهي نسبة أعلى من الهدف الأولي البالغ 35 بالمائة.وبموجب القانون الأساسي للنمو الأخضر الذي أقره البرلمان في أغسطس، تعهدت الحكومة بتحديد المساهمات المحددة وطنيا لكوريا عند 35 في المائة أو أكثر، مقارنة بمستويات عام 2018. وقال المسؤول إن هناك عوامل مختلفة قيد النظر في تحديد الهدف، مثل المواقف ذات الصلة في الداخل والخارج، وتحليل مقدار الانبعاثات التي يمكن تخفيضها في كل قطاع.وتخطط وزارة البيئة لتأكيد رقم المساهمات المحددة وطنيا بحلول نهاية هذا العام، بالإضافة إلى السيناريوهات الرامية إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.