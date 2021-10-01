كوريا الشمالية تواصل تطوير البرامج النووية والصاروخية رغم أزمتها الاقتصادية

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وفقا لتقرير صادر عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة أول من أمس الاثنين، تواصل كوريا الشمالية برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية رغم أنها تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة.وقال التقرير إنه تم رصد مركبات باستمرار بالقرب من المفاعل النووي الذي تصل طاقته إلى 5 ميغاواط، في منشأة يونغ بيون النووية في كوريا الشمالية، رغم أنه لم يتم تشغيله منذ عام 2018.وأضاف التقرير أنه تم أيضا رصد تحركات في المختبر الكيميائي الإشعاعي ذي الصلة باستخراج مادة البلوتونيوم عن طريق إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، في منشأة يونغ بيونغ النووية منذ شهر فبراير الماضي.وقال إن منشأتي يونغ بيون وبيونغ سان لتخصيب اليورانيوم لا تزالان تعملان، وأنه تم رصد تحركات للمركبات في منطقة كانغ سون المعروفة بأنه يوجد فيها منشآت سرية لتخصيب اليورانيوم.يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ قصيرة المدى دون إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وذلك خلال الفترة من السادس من فبراير وحتى الثالث من أغسطس الماضي، عندما أعدت لجنة التحقيقات هذا التقرير.