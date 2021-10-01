الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوياته

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شهد الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي زيادة بمقدار 40 مليون دولار خلال فترة شهر.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي 463 مليارا و970 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة مقدارها 40 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وأرجع البنك المركزي السبب في زيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى زيادة الأرباح التشغيلية على الأصول بالعملات الأجنبية.بهذا احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.واحتلت الصين المرتبة الأولى بـ3 تريليونات و232.1 مليار دولار، وتلتها اليابان بتريليون و424.3 مليار دولار، ثم سويسرا بتريليون و94.2 مليار دولار.