افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي اليوم

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تنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي بحفل افتتاحي يستضيفه الممثل الكوري "سونغ جونغ كي" والممثلة الكورية "بارك سو دام".وسوف يكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان هو الفيلم الكوري "الجنة: إلى بلد سعيد"، للمخرج "إيم سانغ سو"، وسوف يتم خلال فترة انعقاد المهرجان عرض 223 فيلما من أكثر من 70 دولة، منها 28 فيلما من كوريا الجنوبية و10 أفلام من تايوان، و7 أفلام من اليابان، بالإضافة إلى أفلام من إيطاليا والسويد وبلجيكا والبرتغال والولايات المتحدة وفرنسا وتونس.وسوف يمثل تونس فيلمان، هما "مجنون فرح" للمخرجة "ليلي بوزيد"، و"الأم الرائعة" للمخرجة الفرنسية من أصل تونسي "حفصية حرزي".وضمن مهرجان هذا العام، سيتنافس 11 فيلما للحصول على جائزة التيارات الجديدة، وسيرأس المخرج هندي الأصل "ديفا ميتا" لجنة التحكيم.وسيختتم المهرجان يوم الخامس عشر من أكتوبر بفيلم "إنيتا موي" لمخرج هونغ كونغ "لننغ مان لونغ".