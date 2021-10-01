صادرات المنتجات الزراعية الكورية تسجل أعلى مستوياتها

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قالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية اليوم الأربعاء إن حجم صادرات المنتجات الزراعية الكورية بلغ 6 مليارات و192 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة نسبتها 12.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت الوزارة أن حجم صادرات الأغذية الطازجة بلغ مليارا و81.3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 9.7%، فيما بلغ حجم حجم صادرات الأغذية المصنعة 5 مليارات و111.3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 12.8%.ومن بين المنتجات الزراعية التي شهدت زيادة كبيرة في حجم صادراتها خلال الربع الثالث من هذا العام، مخلل الكيمتشي، وأنواع مختلفة من الصلصات، ومنتجات الجنسينغ، ومعكرونة الراميون سريعة التحضير.وحظيت المنتجات الزراعية الكورية بإقبال كبير في اليابان والصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أسواق جديدة في دول جنوب شرق آسيا وأوربا الشرقية والغربية.