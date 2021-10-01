الأسر المكونة من فرد واحد تمثل 40% من إجمالي عدد الأسر الكورية

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تجاوزت نسبة الأسر المكونة من فرد واحد من بين إجمالي عدد الأسر في كوريا الجنوبية 40% لأول مرة منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.وقالت وزارة الإدارة العامة والأمن إن عدد الأسر المكونة من فرد واحد بلغ 9 ملايين و367 ألفا و439 أسرة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وبلغ إجمالي عدد الأسر في البلاد 23 مليونا و383 ألفا و689 أسرة في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته أيضا.وأضافت الوزارة أن الأسر المكونة من فردين تمثل 23.8% من إجمالي الأسر، فيما بلغت نسبة الأسر المكونة من 3 أفراد 17.1%، والأسر المكونة من 4 أفراد أو أكثر 19% من إجمالي الأسر في البلاد.وبهذا تمثل الأسر المكونة من فرد واحد وفردين 63.9% من إجمالي عدد الأسر، مسجلة زيادة بنسبة 1.3% مقارنة في نهاية العام الماضي.وانخفض عدد الأسر المكونة من 4 أفراد أو أكثر بنسبة تزيد عن 6%.وبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و667 ألفا و688 نسمة في نهاية سبتمبر، بانخفاض مقداره 4 آلاف و712 شخصا مقارنة بنهاية يونيو الماضي.