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الكوريتان

وسائل الدعاية الكورية الشمالية تضغط على كوريا الجنوبية لتغيير موقفها

Write: 2021-10-06 12:52:00Update: 2021-10-06 13:50:26

وسائل الدعاية الكورية الشمالية تضغط على كوريا الجنوبية لتغيير موقفها

Photo : YONHAP News

كثفت وسائل الدعاية الكورية الشمالية من ضغوطها على حكومة كوريا الجنوبية لتغيير نهجها وموقفها تجاه القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.
وقال موقع "صدى التوحيد" الدعائي في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنه من المحتم أن تستمر حالة الجمود القائمة في العلاقات بين الكوريتين ما لم تغير كوريا الجنوبية موقفها الاعتيادية وأسلوب المواجهة. 
وأضاف أن التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن والتعزيزات العسكرية والتصريحات الاستفزازية ضد بيونغ يانغ تعد مصدرا رئيسيا لعدم الثقة والمواجهة بين الكوريتين، متهما سيول بالافتقار إلى الإرادة الحقيقية لتحسين العلاقات بين الكوريتين.
وأكد الموقع أن مستقبل العلاقات بين الكوريتين يعتمد اعتمادا كاملا على نهج وموقف سلطات كوريا الجنوبية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أكد في كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الشعب الأعلى يوم التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي على أهمية أن تتخلى كوريا الجنوبية عن موقف المواجهة وإظهار إرادتها لتحسين العلاقات ليس بالأقوال بل بالأفعال.
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