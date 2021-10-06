الحكومة الكورية تقرر الكشف عن معدل حجز كورونا للمراهقين

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قررت الحكومة الكورية الكشف عن معدلات حجز لقاح كورونا بين المراهقين بعدما أطلقت برنامجا لتطعيم القُصّر.وقال الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم أمس الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى قرار إعلان الأرقام ذات الصلة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما كل يوم من خلال مناقشات مع وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه سيتم الكشف عنها اعتبارا من اليوم الأربعاء.ولم يتم تقديم تفسيرات حول سبب اتخاذ هذا القرار، ولكن اتضح أن هذه الخطوة جاءت بسبب مخاوف من أن عدم الكشف عن مثل هذه المعلومات يمكن أن يزعج الآباء أو أبناءهم في اتخاذ قرار بشأن التطعيم، أو يتسبب في سوء فهم غير ضروري أو معلومات خاطئة. وقد قامت الحكومة بتحديث معدلات حجز اللقاح يوميا لكل فئة عمرية مؤهلة لبرنامج التطعيم، لكن البعض ظل يرفض تطبيق إجراءات مماثلة على المراهقين وسط الجدل حول ما إذا كانت فوائد التطعيم تفوق مخاطره بالنسبة للشباب.وتخطط الحكومة لعدم جعل التطعيم إجباريا للمراهقين وتركه لتقدير أولياء أمورهم. وقد تم فتح الحجوزات للتطعيم لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما بدءا من الساعة 8 من مساء أمس الثلاثاء.وجاء ذلك بعد أن تلقى أكثر من 90 في المائة من جميع البالغين من سكان كوريا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا حتى الآن.