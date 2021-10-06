وزير الخارجية الكوري يدعو إلى بذل جهود عالمية مشتركة للتغلب على كورونا

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شدد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" على ضرورة بذل جهود عالمية للتصدي لجائحة كورونا. وأدلى جونغ بهذا التصريح في خطاب رئيسي في العاصمة الفرنسية باريس أمس الثلاثاء، حيث قال إنه على الرغم من التطوير السريع للقاحات، فإنه يجب بذل المزيد من الجهود للتغلب على الأزمة. وقال إن دول العالم بحاجة إلى تبادل المعلومات الجينية مع بعضها البعض للاستمتاع الكامل بالفوائد التي يجلبها العلم الحديث والحدود المفتوحة، حتى يتم توزيع اللقاحات والعلاجات بسرعة أكبر في جميع أنحاء العالم.وفي إشارة إلى رغبة سيول في التنفيذ السريع لتعهدها بالتبرع بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي كمساعدة لهيئة "كوفاكس" الدولية التي تقوم بتوزيع اللقاحات، قال كبير الدبلوماسيين الكوريين إن بلاده ستسهم أيضا في إمدادات اللقاح بسرعة باستخدام قدراتها على إنتاج اللقاحات. كما أشار الوزير الكوري الجنوبي إلى القضايا التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، مثل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتزايد عدم المساواة في الدخل والوظائف والتعليم، وشدد على دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مواجهة تلك التحديات العالمية.يذكر أن المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، ويصادف هذا العام الذكرى الستين على تأسيسها.