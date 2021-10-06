مباحثات كورية أمريكية حول قضايا كوريا الشمالية وإعلان نهاية الحرب

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا في باريس أمس الثلاثاء ناقشا فيه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين سيول وواشنطن.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء، التقى الوزير "جونغ أوي يونغ" مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين" على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تبادل الجانبان التقييمات بشأن الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، وناقشا إجراءات لإدارة الظروف الإقليمية بشكل مستقر، واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.وأوضح جونغ عرض سيول لإعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية كإجراء محتمل لبناء الثقة بهدف إشراك كوريا الشمالية، واتفق الجانبان على مواصلة التواصل الوثيق بشأن هذه المسألة، حسبما ذكرت الوزارة.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من أسبوعين التي يلتقي فيها المسؤولان شخصيا بعد إجرائهما محادثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.