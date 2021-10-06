عودة حالات كورونا اليومية في كوريا إلى مستوى ألفين

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عادت كمية الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى يزيد عن ألفي حالة، مع استمرار الارتفاع بعد عطلة عيد الحصاد "تشوسوك".وقال تقرير صادر عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، إنه تم اكتشاف 2028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 323 ألفا و379 حالة.ويزيد هذا الرقم الجديد بمقدار 453 مقارنة بعدد الحالات التي تم اكتشافها يوم الاثنين، كما أن هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثة أيام التي يتجاوز فيها مستوى ألفين، بعد أن كان قد انخفض نتيجة لانخفاض عدد الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلة البديلة ليوم التأسيس الوطني، أول من أمس الاثنين.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 2002 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 26 حالة بين الوافدين من الخارج.