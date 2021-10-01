اتفاق كوري صيني على ضرورة زيارة شي جين بينغ إلى سيول

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قال السفير الكوري لدى الصين "جانغ ها سونغ" إن هناك اتفاقا في الرأي بين كوريا الجنوبية والصين على أن يقوم الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بزيارة لكوريا الجنوبية بعد أن يستقر وضع كورونا.جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير "جانغ" عبر الفيديو ضمن التفتيش البرلماني على السفارة الكورية في الصين اليوم الأربعاء، حيث أضاف أنه سيواصل بذل جهوده للتواصل مع السلطات الصينية بشأن زيارة الرئيس "شي" إلى سيول.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد قام بزيارة للصين مرتين الأولى في شهر ديسمبر من عام 2017، والثانية في شهر ديسمبر من عام 2019، لكن زيارة الرئيس الصيني "شي" إلى كوريا الجنوبية لم تتحقق بسبب جائحة كورونا.وقد أجرى الرئيسان الكوري والصيني محادثات هاتفية يوم السادس والعشرين من شهر يناير الماضي أعلنا فيها العام الحالي والعام القادم كعام للتبادل الثقافي بين البلدين، كما اتفقا على تنشيط التبادل والتعاون المشترك بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تصادف العام القادم.