الحكومة الكورية تخطط لتطبيع الحياة اليومية تدريجيا

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صرح وزير الصحة والرفاهية الكوري "كوان دوك تشول" بأن وزارته سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيع الحياة اليومية للشعب من خلال الاستماع إلى الآراء العامة.وأضاف أنه سيتم إجراء تعديل على قواعد التباعد الاجتماعي على مراحل بالتوازي مع معدل التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإنشاء نظام جديد للحجر الصحي يتركز على المرضى ذوي الحالات الخطيرة، ليتم من خلاله التوازن بين الحجر الصحي وحياة الشعب اليومية.وتسعى الحكومة الكورية لتشكيل لجنة تحت رئاسة مشتركة بين رئيس الوزراء وممثل مدني ليتم من خلالها الإعلان عن الخطط الخاصة بتطبيع الحياة اليومية بشكل تدريجي.ومن جهتها، قالت السلطات الصحية إنها تجرى حاليا مفاوضات مع شركة "ميرك" الأمريكية لصناعة الأدوية لشراء دوائها "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا.لكنها دعت أفراد الشعب إلى المشاركة في حملة التطعيم، مؤكدة على ضرورة التطعيم حتى بعد ظهور دواء لعلاج الإصابة بفيروس كورونا.