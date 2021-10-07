تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إين جيه وإعدام 550 خنزيرا

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تم الإبلاغ عن حالات متعددة للعدوى بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة للخنازير في "إين جيه" بمقاطعة "كانغ وان"، مما أدى إلى إصدار أمر بإعدام أكثر من 500 خنزير.ووفقا للسلطات، فقد ثبتت إصابة أحد الخنازير يوم الثلاثاء. وتم توسيع الاختبار بعد ذلك وتأكيد حالتين إضافيتين. وتم التأكد من الحالات المصابة من قبل وكالة الحجر الصحي الحيواني والنباتي يوم الأربعاء.ونتيجة لذلك سيتم إعدام حوالي 550 خنزيرا في المزرعة، كما سيتم تعقيم المناطق المحيطة بها، مع تطبيق قيود الحركة.ولا توجد مزارع أخرى للخنازير ضمن دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات.وقد تفشى المرض الحيواني القاتل في "إين جيه" أيضا في أغسطس الماضي، حيث تم إعدام 1700 خنزير آنذاك.يُذكر أن حمى الخنازير الأفريقية لا تؤثر على البشر.