الحكومة الكورية تنفذ حجرا صحيا شاملا ضد حمى الخنازير الأفريقية

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في أعقاب التفشي المؤكد لحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "كانغ وان"، أمر رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" وزارة الزراعة بإعدام ودفن الخنازير في المزرعة المصابة على وجه السرعة.ودعا "كيم" إلى اتخاذ تدابير حجر صحي شاملة، بما في ذلك إصدار أمر تجميد الحركة، وبذل جهود لتحديد مصدر تفشي المرض بسرعة.وطلب من الوكالات ذات الصلة والسلطات المحلية التعاون والاستفادة من جميع الموارد المتاحة لإجراء أعمال التطهير وتشغيل نقاط الحراسة للمراقبة والتحكم.كما وجه رئيس الوزراء وزارة البيئة لتفقد أسوار المزارع في المنطقة المتضررة وكذلك في كل أنحاء مقاطعتي "كيونغ كي" و"كانغ وان"، من أجل إبعاد الخنازير البرية عن خنازير المزارع.ولمنع الخنازير البرية من نشر الفيروس، أمر "كيم" ببذل جهود للقضاء على مصادر التلوث، عن طريق أسر الحيوانات البرية أو جمع جثثها والتخلص منها.