وزير الخارجية الكوري يعقد محادثات مع نظرائه من فرنسا ولوكسمبورغ والمجر

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" محادثات مع نظرائه من فرنسا ولوكسمبورغ والمجر أمس الأربعاء في باريس.وقالت وزارة الخارجية إن "جونغ" عقد المحادثات على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وفي اجتماعه مع وزير الشؤون الأوربية والخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، ناقش "جونغ" العلاقات بين البلدين والاستجابة لجائحة كورونا والتغير المناخي والوضع في شبه الجزيرة الكورية.وأشاد الوزيران بحفاظ بلادهما على التبادلات الأساسية رغم جائحة كورونا، والعمل معا لمواجهة تغير المناخ، واتفقا على مواصلة التعاون.وفي لقاء مع وزير خارجية لوكسمبوغ "جان أسيلبورن"، ناقش "جونغ" سبل تطوير العلاقات بين البلدين، حيث يصادف العام القادم الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.واتفق "جونغ" و"أسيلبورن" على التعاون الوثيق لتعزيز العلاقات في قطاعي التجارة والثقافة، فضلا عن التبادلات الشعبية.وناقش وزير الخارجية الكوري بعد ذلك العلاقات الثنائية والتجارة والتعاون مع مجموعة "فايسغارد"، المكونة من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، مع نظيره المجري "بيتر زيجارتو".