سبع دول تناقش الاستجابة لجائحة كورونا والتحالف بين واشنطن ولندن وكانبرا

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أجرى نواب وزراء الخارجية في كوريا الجنوبية وست دول أخرى محادثات أمس الأربعاء، لمناقشة الاستجابة لجائحة كورونا والتحالف الدفاعي الثلاثي الجديد المسمى "أوكوس"، بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، حضر نائب وزير الخارجية "تشيه جونغ مون" المحادثات الهاتفية التي ترأستها "ويندي شيرمان" نائبة وزير الخارجية الأمريكي.يُذكر أن نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والهند وفيتنام قد واظبوا على عقد مناقشات دورية عبر الهاتف أو عبر الفيديو، منذ اجتماعهم الأول في مارس من العام الماضي.ووفقا للوزارة، أوضحت الولايات المتحدة وأستراليا وضع التحالف الاستراتيجي الثلاثي الجديد "أوكوس" الذي يشملها مع كل من بريطانيا وأستراليا.ونقل نائب الوزير الكوري موقف حكومة سيول من أنها تأمل في أن يسهم التحالف الجديد في السلام والاستقرار الإقليميين.وبعد اطلاعه على نتائج قمة "كواد" في سبتمبر والتي شارك فيها قادة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، قال نائب الوزير إن كوريا الجنوبية منفتحة على التعاون مع أي هيئة استشارية إقليمية إذا كانت تتوافق مع مبدأ سيول للانفتاح والشفافية وتساهم في السلام والازدهار الإقليمي والعالمي.كما تبادل نواب الوزراء أوضاع كورونا في بلدانهم، وتبادلوا الآراء حول تطوير وإنتاج اللقاحات والتبرع بها، وتحسين الوصول إلى اللقاحات.