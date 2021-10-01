سام سونغ السابعة في قائمة أكثر الشركات العالمية المفضلة للطلاب

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احتلت شركة سام سونغ الكورية للإلكترونيات المركز السابع هذا العام في مجال أكثر الشركات المفضلة للتوظيف بالنسبة للطلاب المتخصصين في تقنية المعلومات في مختلف أنحاء العالم، وهو أفضل تقييم لها في تاريخها.جاء ذلك في قائمة "أكثر أصحاب العمل جاذبية على مستوى العالم للعام 2021" التي أعدتها شركة "يونيفرسوم" للموارد البشرية الدولية مؤخرا.وقد ظلت يونيفرسوم تجري مسحا سنويا للتعرف على أصحاب العمل الجذابين بالنسبة للطلاب المتخصصين في علوم تقنية المعلومات والهندسة والإدارة، في الجامعات وأقسام الدراسات العليا بمختلف الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند، وكذلك كوريا الجنوبية.وظلت تلك المسوح تصنف تقنية المعلومات والهندسة في القطاع الخاص من عام 2016 وحتى العام الماضي، كما ظلت سام سونغ ضمن قائمة أكثر عشر شركات جاذبية باستمرار، حيث احتلت المركز التاسع في عام 2016، والمركز العاشر في عام 2017، والمركز الثامن في عام 2019، والمركز العاشر في عام 2020.وفي مسح هذا العام الذي تم فيه تقسيم تقنية المعلومات والهندسة، احتلت الشركة الكورية المركز السابع بعد أن اختارها 26 ألفا و802 من الطلاب المتخصصين في تقنية المعلومات، لتسجل أفضل تقييم لها.وجاء على رأس القائمة شركة غوغل، وشركات مايكروسوفت، وآي بي إم، وآبل، وأمازون، وإنتل، في المراكز ما بين الثاني والسادس على التوالي.