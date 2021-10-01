السلطات الصحية الكورية تدرس إعطاء جرعات معززة من لقاح كورونا للمواطنين العاديين

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تدرس السلطات الصحية في كوريا الجنوبية البدء في إعطاء جرعات معززة من لقاح كورونا للمواطنين العاديين بعد شهر ديسمبر القادم.وصرح فريق التعامل مع التطعيم المضاد لفيروس كورونا اليوم بأنه ينوي وضع خطة لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاح بالتوازي مع مرور 6 أشهر على إتمام المواطنين تلقي الجرعات الأساسية من اللقاحات، بدءا من شهر ديسمبر القادم.وأضاف الفريق أنه سيقرر نطاق المواطنين الذين سيتلقون الجرعات المعززة وأنواع اللقاحات من خلال دراسة الأمثلة الخارجية ومعايير التطعيم وغير ذلك من العوامل على نحو كاف.تجدر الإشارة إلى أن شركة "يانسن" التابعة لشركة "جونسون آند جونسون" تقدمت يوم 5 من هذا الشهر بطلب الموافقة الطارئة على استخدام جرعات معززة من اللقاح إلى الإدارة الامريكية للأغذية والأدوية، حيث يحتاج لقاح يانسن إلى جرعة واحدة فقط خلافا للقاحي فايزر وموديرنا.وإذا تمت الموافقة على طلب الشركة فسوف يتم التطعيم بجرعتين منه.