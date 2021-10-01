وزارة التوحيد توافق على نقل مواد طبية إلى كوريا الشمالية

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صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأنها وافقت على 3 مشروعات تقدمت بها جماعات مدنية محلية من أجل نقل بعض المواد الصحية والطبية إلى كوريا الشمالية.وقال مسؤول في الوزارة اليوم إن الحكومة الكورية الجنوبية تعتقد أن التعاون الإنساني بين الكوريتين ينبغي تنفيذه باستمرار بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية، خاصة التعاون الإنساني في المجالات الملحة، مثل المواد الصحية والغذائية للأطفال والحوامل وغيرهم الطبقات الضعيفة هناك. وأشار إلى أن الوزارة وافقت بعد ظهر أمس على نقل المواد الإنسانية إلى كوريا الشمالية، كما وضعت في حسبانها مختلف الظروف الفعلية لنقل المواد بما فيها إبرام اتفاقية بين جماعات مدنية من الطرفين.وفيما يتعلق بمشروعين كانت الوزارة قد وافقت عليهما يوم 30 من شهر يوليو الماضي، أوضح المسؤول أن مختلف المراحل الضرورية لتنفيذهما تجري على ما يرام.