كوريا تبدأ في إعفاء المُطعمين بالكامل في الخارج من الحجر الصحي

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سيبدأ من اليوم إعفاء الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا في الخارج من الحجر الصحي داخل كوريا الجنوبية، كما سينطبق عليهم كل التخفيفات ذات الصلة بالتباعد الاجتماعي في كوريا، بما في ذلك المشاركة في التجمعات الخاصة، مثلما ينطبق على الذين تلقوا تطعيما كاملا داخل كوريا.وسوف يستفيد من هذا الإعفاء الجنود الأمريكيون والدبلوماسيون وأسرهم، الذين أتموا التطعيم المضاد لفيروس كورونا.وسيطلب من أولئك الذين أتموا التطعيم في الخارج التقدم بشهادات التطعيم الخاصة بهم إلى المراكز الصحية المحلية للحصول على شهادات إعفاء من الحجر الصحي، حيث سيتم تدوين سجلات تطعيمهم في نظام التطعيم المحلي وإصدار الشهادات ذات الصلة، كما سيمكنهم الحصول على الشهادات بصيغة وثيقة إلكترونية عبر تطبيق "كوف".يذكر أن السلطات الصحية الكورية تعترف رسميا بستة لقاحات، التي صدقت عليها منظمة الصحة العالمية، وهي: فايزر ويانسن وموديرنا وأسترازينكا وسينفارم وسينورفاك.