استمرار التجاذبات السياسية بين المعسكرين الحاكم والمعارض حول فضيحة ديه جانغ

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نظمت اللجان الدائمة في البرلمان الكوري 10 جلسات لتدقيق الشؤون الوطنية، اليوم الخميس، حيث أصر نواب حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي على إجراء تحقيق خاص في فضيحة منطقة "ديه جانغ"، وحضروا الجلسات وهم يرتدون كمامات مكتوب عليها شعار "ضرورة إجراء تحقيق خاص" بدلا من رفع لافتات.وردا على ذلك دعاهم الحزب الديمقراطي الحاكم إلى ارتداء الكمامات العادية بدون شعار، مشيرا إلى أن جلسات التدقيق لا يجب أن تكون ساحة للحملات السياسية.وفي جلسة لجنة الأراضي والنقل الخاصة بتدقيق أعمال المؤسسة الكورية للأراضي والإسكان، احتدم الجدل بين الجانبين حول تلك الفضيحة، حيث شدد الحزب الحاكم على أن السبب في تخلي المؤسسة عن مشروع التطوير العام في منطقة "ديه جانغ" يرجع إلى تكوين تكتلات للمصالح بواسطة سياسيين يرتبطون مع أصحاب مشروعات خاصة، بينما اعترض حزب "قوة الشعب" على هذا الادعاء قائلا إن المشكلة نشأت نتيجة لقيام المتسابق للرئاسة القادمة في الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" بالتطويرالمشترك بين القطاعين الخاص والعام.