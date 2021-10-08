70% من المراهقين الكوريين ينوون تلقي لقاح كورونا

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أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من 7 من بين كل 10 مراهقين في كوريا الجنوبية يرغبون في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على الرغم من أن الحكومة تركت الأمر لتقدير الوالدين أو أولياء الأمر القانونيين.ووفقا لفريق التطعيم الحكومي أمس الخميس، أجاب 69.1% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بأنهم سيحصلون على اللقاح بالتأكيد، أو ربما يحصلون عليه.وشارك في المسح أكثر من 270 ألف شخص في تلك الفئة العمرية التي تضم الطلاب من الفصل السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى 341 ألفا من أولياء الأمور.ومن بين الآباء، قال أكثر من 72% إنهم على استعداد لتوصية أبنائهم بتلقي اللقاح.وعند سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أن اللقاح فعال ضد الفيروس، قال 57.3% من الطلاب و69.5% من أولياء الأمور بالإيجاب.وبالنسبة لسلامة اللقاح، قال 50.9% من الطلاب و57.6% من أولياء الأمور إنهم يعتقدون سلامته أيضا.