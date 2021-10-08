كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان الاتفاق النووي الإيراني

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ناقش النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران "روبرت مالي" قضية الاتفاق النووي الإيراني، وسط المؤشرات الدالة على احتمال استئناف المحادثات المتوقفة بشأن هذه القضية قريبا.وقالت وزارة الخارجية أمس الخميس إنه خلال محادثة هاتفية مع "مالي" في وقت سابق من اليوم، تم إطلاع "تشيه" على الوضع الحالي فيما يتعلق بالمفاوضات متعددة الأطراف لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.وقال "تشيه" إن كوريا الجنوبية ستواصل تقديم المساعدة الدبلوماسية اللازمة لإحياء الاتفاق الإيراني، مع مراعاة أهمية العلاقات بين سيول وطهران.وأشاد "مالي" بتعاون كوريا الجنوبية، ودعا إلى استمرار دور سيول البناء في هذا الشأن.ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد الله يان" إن بلاده تلقت "رسالة إيجابية" من الغرب، موضحا أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق سوف تستأنف قريبا في فيينا.وقد طالبت إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كشرط مسبق لاستئناف المحادثات النووية.يذكر أنه تم تقييد صرف حوالي سبعة مليارات دولار استخدمتها كوريا الجنوبية لشراء النفط الإيراني في بنكين كوريين جنوبيين، منذ أن وضعت الولايات المتحدة البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018.