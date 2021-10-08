المنتخب الكوري يفوز على نظيره السوري 2–1 في تصفيات كأس العالم

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب السوري لكرة القدم أمس الخميس، في مباراة التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، بفضل الهدف الذي أحرزه قائد الفريق "سون هيونغ مين" في اللحظات الأخيرة من المباراة.واستطاع المنتخب الوطني الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب "باولو بينتو" الفوز على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الثالثة ضمن المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، التي أقيمت على ملعب "أنسان وا".وسجل "سون" مهاجم "توتنهام هوتسبير" الهدف الدرامي في الدقيقة 89 من زمن المباراة، ليمنح كوريا الجنوبية الفوز بالمباراة.وقد أحرزت كوريا الجنوبية حتى الآن ثلاثة انتصارات وتعادلا واحدا في التصفيات، وحصد المنتخب الكوري 7 نقاط.وسوف يغادر المنتخب الكوري إلى طهران غدا السبت لمواجهة إيران في المباراة الرابعة ضمن المجموعة الأولى، التي ستقام يوم الثلاثاء القادم.