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الاقتصادية

تقرير رسمي يحذر من أن الاقتصاد الكوري يواجه مخاطر سلبية متزايدة

Write: 2021-10-08 10:18:42

تقرير رسمي يحذر من أن الاقتصاد الكوري يواجه مخاطر سلبية متزايدة

Photo : YONHAP News

توقع مركز أبحاث حكومي في كوريا الجنوبية أن يعاني التعافي الاقتصادي المحلي من تباطؤ، وأن يواجه مخاطر هبوط متزايدة.
جاء هذا التقييم في تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري، قال فيه إن التعافي الاقتصادي لا يعاني فقط من ركود، لكن المخاطر السلبية تتزايد مع ازدياد حالة عدم اليقين العالمية.
وقال المعهد إن التراجع في صناعة الخدمات المقدمة وجها لوجه ازداد تفاقما وسط عودة تفشي فيروس كورونا، وطول مدة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. وأضاف أن عدم الاستقرار في توريد المواد الخام قلل من معنويات الشركات المصنعة.
وتعد هذه أول مرة يشير فيها المعهد إلى "مخاطر الهبوط السلبية" للاقتصاد منذ أبريل.
وفي مايو، توقع المعهد أن يتعافى الاقتصاد بدرجة متواضعة لأول مرة منذ تفشي الوباء، وحافظ على هذا التقييم خلال الأشهر التالية.



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