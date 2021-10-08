المبيعات الفصلية لسام سونغ للإلكترونيات تتجاوز 70 تريليون وون للمرة الأولى

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تجاوزت قيمة المبيعات الفصلية لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات مستوى 70 تريليون وون لأول مرة في الربع الثالث من هذا العام، على خلفية المبيعات القوية في مجال صناعة الرقائق والهواتف الذكية الجديدة القابلة للطي.وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن أرقامها الأولية اليوم الجمعة، موضحة أن قيمة المبيعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر قد بلغت 73 تريليون وون، بزيادة 9.02% عن العام السابق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مبيعات "سام سونغ" الفصلية مستوى 70 تريليون وون، لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 67 تريليون وون والذي تم تسجيله في الربع الثالث من العام الماضي.كما قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 27.94% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.8 تريليون وون.ويمثل هذا الرقم ثاني أكبر أرباح تشغيلية منذ الربع الثالث من عام 2018، عندما سجلت الشركة رقما قياسيا بلغ 17.57 تريليون وون خلال الطفرة العالمية في قطاع أشباه الموصلات.ومن المتوقع أن تتجاوز أرباح سام سونغ التشغيلية للعام بأكمله 50 ترليون وون.