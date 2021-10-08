توسيع علاج كورونا منزليا في كوريا تمهيدا لتطبيع الحياة اليومية تدريجيا

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صرح رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" بأن الحكومة تخطط لتوسيع علاج المصابين بفيروس كورونا في بيوتهم بعد أن وضعت في الحسبان تغير أوضاع الحجر الصحي بما فيها انخفاض نسبة المرضى ذوي الحالات الخطيرة وانخفاض الوفيات ذات الصلة، واستعدادا استباقيا لاستعادة الحياة اليومية على مراحل.جاء ذلك في اجتماع عقده مركز التعامل مع وباء كورونا في المقر الحكومي في سيول اليوم.وقال "كيم" إن الاجتماع شهد مناقشة طرق توسيع العلاج في البيوت، وأضاف أنه ينبغي عدم إهمال الحفاظ على صحة المصابين أو علاجهم حتى ولو تم توسيع العلاج في البيوت، وأمر السلطات الصحية والحكومات المحلية بإعداد نظام للتعامل الطبي الآمن، بما في ذلك نقل المرضى، وبناء نظام للتعاون الوثيق مع الأجهزة الطبية المحلية حتى لا يشعر المواطنون بالقلق من العلاج في البيوت.وفيما يتعلق بأوضاع التطعيم، كشف رئيس الوزراء عن أن 77.6 % من جميع المواطنين قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بينما أتم 56.9 % منهم تلقي التطعيم.