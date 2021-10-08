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الدولية

أقمار صناعية أمريكية جديدة تسهل فهم الأوضاع في كوريا الشمالية

Write: 2021-10-08 12:19:09Update: 2021-10-08 13:25:14

أقمار صناعية أمريكية جديدة تسهل فهم الأوضاع في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

صرح مدير مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي "كريس سكوليس" بأن أقمارا صناعية جديدة للاستطلاعات سهلت عليه فهم الأوضاع في كوريا الشمالية بشكل أفضل.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، أوضح سكوليس أن قمرين صناعيين جديدين للاستطلاعات يقدمان معلومات دقيقة عن مختلف المناطق الكورية الشمالية، وهو ما كان من الصعب الحصول عليه في الماضي.
وقال إنه لا يمكن توضيح اسميهما إلا أنه يمكن القول إنهما أطلقا العام الماضي خصيصا للاختبار، مشيرا إلى أن تقاسم المعلومات بهذه الدرجة قد يمثل أمرا مدهشا. وأضاف أن هذا النوع من الأقمار الصناعية التقطت أيضا صورا ذات صلة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتقديم مساعدات إلى هايتي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مكتب الاستطلاع الأمريكي تم إنشاؤه في عام 1961 باعتباره مكتبا يجمع مختلف صور الأقمار الصناعية والإشارات من أجل مساندة أجهزة الاستخبارات الأخرى، لكن الحكومة الأمريكية اعترفت بوجوده فقط في عام 1992.
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