سيول تتعامل مع التوزيع غير القانوني للمحتويات الكورية في الصين

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صرحت الحكومة الكورية بأنها تتعامل على نحو فعال مع مسألة التوزيع غير القانوني للمحتويات الكورية الثقافية في الصين والتي برزت مرة أخرى بالتوازي مع رواج المسلسل الكوري "لعبة الحبار" في الصين.وقال "تشيه يونغ سام" الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية في تقرير منتظم بالأمس إن الوزارة تتعاون مع المكتب التابع للجنة حقوق النشر الكورية في العاصمة الصينية بكين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق النشر هناك، وتتعامل بشكل فعال مع استنساخ وبيع الفيديوهات الكورية بطريقة غير القانونية عبر الإنترنت وغيرها.وأوضح أن الوزارة تستهدف الوقاية من الانتهاكات بأقصى درجة ممكنة بالتعاون الوثيق مع الوزارات المحلية المعنية بما في ذلك وزارة الثقافة، وتعزيز الأنشطة الرامية إلى التعامل السريع مع الانتهاكات التي نشأت بالفعل.والتقى مسؤول في الوزارة بعدد من المراسلين اليوم حيث قال لهم إن مختلف الآراء حول التبادلات الثقافية السليمة بين كوريا الجنوبية والصين مطروحة باستمرار في المباحثات رفيعة المستوى بين البلدين بما في ذلك المستوى الوزاري.وأشار إلى أن رد الفعل الصيني الأساسي على آراء كوريا حول ضرورة التعاون من أجل حل هذه المسألة يتمثل في التعاطف بشكل مبدئي، حيث تتفهم بكين مسألة حماية حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية وتبذل جهودا لحلها.وكان السفير الكوري لدى الصين "جانغ ها صونغ" قد قال في جلسة تفتيش برلماني عبر فيديو أول من أمس إنه يفهم وضع التوزيع غير القانوني للمحتويات الثقافية الكورية، موضحا أن مسلسل "لعبة الحبار" الذي لقي رواجا كبيرا في مختلف أنحاء العالم مؤخرا، تم توزيعه بشكل غير قانوني في حوالي 60 موقعا صينيا على الإنترنت.