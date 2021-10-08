كوريا تنوي رفع مساهمتها الوطنية في تخفيض الكربون إلى 40% حتى عام 2030

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قررت الحكومة الكورية رفع هدف المساهمة المحددة وطنيا لعام 2030 لتخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري إلى حد كبير، بحيث تصل إلى 40% بعدما كانت 26.3%، بالمقارنة مع عام 2018.وصرحت اللجنة الرئاسية للحياد الكربوني لعام 2050 والوزارات ذات الصلة اليوم بأنها أعدت هذه الخطة الجديدة التي تستهدف تخفيض 40% من انبعاثات الاحتباس الحراري حتى عام 2030 مقارنة مع كمية الانبعاثات لعام 2018، حيث حددت كميات التخفيض حسب القطاعات، بما في ذلك الصناعة والإنشاءات والنقل والزراعة وتربية الماشية والنفايات.يشار إلى أن الحكومة الكورية حددت عام 2018 الذي وصلت فيه غازات الاحتباس الحراري قمتها، كعام معياري خاص لوضع أهداف المساهمة المحددة وطنية.وأوضحت الحكومة الكورية أن هدفها الجديد يمثل تحديا مهما جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى، وأنه يدل على إرادتها القوية في هذا الصدد.ومن المتوقع أن تجمع الحكومة الآراء ذات الصلة من مختلف الطبقات الاجتماعية من خلال تنظيم جلسات نقاش عبر الإنترنت. ومن المتوقع أيضا أن تعلن عن خطتها الجديدة في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للمناخ، "كوب 26"، المقرر عقده في شهر نوفمبر القادم.وتخطط الحكومة الكورية للتقدم بتقرير نهائي في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة في شهر ديسمبر القادم.