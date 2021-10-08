رقم قياسي في الصادرات الكورية من الأعشاب البحرية كيم

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صرحت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية أمس بأن قيمة الصادرات الكورية من الأعشاب البحرية "كيم" قد بلغت 507 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق.وتوقعت الوزارة أن تتجاوز قيمة الصادرات من "كيم" لهذا العام ما حققته العام الماضي عندما بلغت 601 مليون دولار.تجدر الإشارة إلى أن صادرات "كيم" كانت 60 مليون دولار فقط في عام 2007، ثم وصلت إلى مستوى 100 مليون دولار في عام 2010، وظلت تسجل نموا مستمرا بشكل ثابت منذ ذلك الوقت.وفي عام 2010 لم يبلغ عدد الدول المستوردة للأعشاب البحرية الكورية "كيم" سوى حوالي 60 دولة، لكنه يصل حاليا إلى 112 دولة.وسوف تدخل هذه المنتجات الغذائية هذا العام إلى أسواق جديدة، تشمل البرتغال وقبرص وبوتان وغيرها.وقد زاد حجم صادراتها إلى فيتنام وروسيا وألمانيا وكندا مؤخرا، بعد أن كان يتركز أكثر من 70% منها على اليابان والصين والولايات المتحدة وتايلاند.واحتلت ألمانيا المركز العاشر في مجال استيراد الأعشاب البحرية الكورية بعد أن زادت قيمتها بنسبة 92% بالمقارنة مع العام الماضي.وأضافت الوزارة صادرات كوريا من "كيم" إلى الدول العربية بما فيها الإمارات، في زيادة مستمرة.