نائب معارض ينفي تذكره لأي محادثة مع المبلغ عن فضيحة التدخل في الانتخابات

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كرر "كيم وونغ" النائب البرلماني عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، تأكيده على عدم تذكر إجراء محادثة هاتفية مع "تشو سونغ أون"، الذي أبلغ عن فضيحة التدخل في الانتخابات التي تورط فيها النائب العام السابق "يون صوك يول".وتتعارض تصريحات النائب "كيم" مع تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في سبتمبر عن وجود تفريغ لجزء من المحادثات المزعومة بين "كيم" و"تشو"، حيث طلب "كيم" من "تشو" تقديم شكاوى ضد شخصيات موالية للحكومة قبل الانتخابات العامة لعام 2020.وفي حديثه للصحفيين قبل جلسة التفتيش البرلمانية اليوم الجمعة، قال "كيم" إنه لا يوجد شيء في النص الذي نُشر يمكن أن يمثل أي مشكلة، وأنه لم يسمع أي شيء عن ذلك من قبل.وادعى أنه نظرا إلى أن المعلومات التي حصلت عليها النيابة من خلال التحقيقات الرقمية يتم تسريبها إلى بعض وسائل الإعلام فيمكن اعتبار ذلك جريمة.كما انتقد النائب أولئك الذين سربوا تلك المعلومات في محاولة للتستر على مزاعم أخرى حول فضيحة التطوير العقاري في مدينة "صونغ نام"، التي يُدعى أن "لي جيه ميونغ" حاكم "كيونغ كي" قد تورط فيها.