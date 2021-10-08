انتهاء الحزب المعارض من الجولة الثانية لاختيار مرشحه الرئاسي

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خفض حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عدد المتنافسين على الترشح باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية من ثمانية إلى أربعة فقط، بعد انتهاء جولة الإقصاء الثانية.وأعلنت لجنة إدارة الانتخابات في الحزب اليوم الجمعة أن حاكم "جيجو" السابق "وون هي ريونغ" والنائب السابق بالبرلمان "يو صونغ مين" والنائب العام السابق "يون صوك يول" والنائب "هونغ جون بيو"، سوف ينتقلون إلى السباق التمهيدي.ولم تفصح لجنة الانتخابات عن ترتيب الأربعة المذكورين أو عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، التزاما بقانون انتخاب الموظفين العموميين. واستندت النتائج إلى استطلاع لأعضاء الحزب الذين شكلوا 30% من جملة المستطلعين، وعامة المواطنين الذين شكلوا 70%.وسوف يشارك المتسابقون الأربعة في سلسلة مناظرات تلفزيونية، قبل أن يختار الحزب مرشحه الرسمي يوم الخامس من نوفمبر. ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى يوم الاثنين القادم.وفي الجولة الأخيرة، ستمثل أصوات أعضاء الحزب وأصوات عامة الناس 50% لكل منهما.وبذلك خرج من السباق عمدة إنتشون السابق "آن سانغ سو"، والرئيس السابق لمجلس التدقيق والتفتيش "تشيه جيه هيونغ"، والنائب "ها تيه كيونغ"، ورئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن".