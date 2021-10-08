اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والإماراتي

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عقد وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" اجتماعا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان" أمس الأحد في دبي لبحث القضايا المتعلقة بسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.وخلال الاجتماع، أعرب الوزير الكوري "جونغ" عن أمله في نجاح تنفيذ 50 مشروعا وطنيا جديدا أطلقتها حكومة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي لتعزيز قدرة الإمارات على المنافسة الاقتصادية.ومن جانبه، أعرب الوزير الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد" عن أمله في تقوية علاقة المشاركة بين البلدين.واتفق الوزيران على التعاون المشترك في محاولة مدينة بوسان الكورية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 2023، ومعرض إكسبو الدولي لعام 2030.كما اتفقا على التعاون في الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام، الذي سيقام في سيول في شهر ديسمبر القادم.