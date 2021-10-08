واشطن وبكين تأملان في استئناف الحوار مع بيونغ يانغ في اسرع وقت

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قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الأحد إن الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية "ليو شياومينغ" والممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم"، قد أجريا محادثات هاتفية يوم السبت الماضي تبادلا فيها الآراء حول القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وقدم المسؤول الصيني "ليو" شرحا لنظيره الأمريكي "كيم" حول موقف الحكومة الصينية تجاه الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، ودعا الجانب الأمريكي إلى إيلاء الاهتمام بقلق كوريا الشمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف الحوار معها.وفي المقابل، قال "سونغ كيم" إن الولايات المتحدة تبذل جهودا لحل قضية شبه الجزيرة الكورية بالوسائل الدبلوماسية، معربا عن أمله في استئناف الحوار مع بيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن.وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين الصيني والأمريكي اتفاقا على الحفاظ على قنوات التواصل بينهما.