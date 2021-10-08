حاكم مقاطعة كيونغ كي يفوز بترشيح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة

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فاز حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" بترشيح الحزب الديمقراطي الحاكم له في الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها في شهر مارس من العام القادم.وأعلن الحزب الحاكم فوز"لي" بالانتخابات التمهيدية الحزبية في ختام الجولة الحادية عشرة والأخيرة لمنطقة العاصمة سيول أمس الأحد، حيث حصل "لي جيه ميونغ"، الذي كان محاميا لحقوق الإنسان قبل أن يصبح سياسيا، على تأييد 50.29% من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات التمهيدية الحزبية المكونة من 11 جولة، والتي جرت منذ أوائل شهر سبتمبر الماضي.وتلاه رئيس الوزراء الأسبق "لي ناك يون" بالحصول على نسبة تأييد بلغت 39.14%.أما وزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" فقد حصلت على 9.01% من الأصوات، والنائب "بارك يونغ جين" على 1.55%.وبعد إعلان نتائج الانتخابات التمهيدية الحزبية، قال المرشح "لي جيه ميونغ" إنه يشعر بمسؤولية كبيرة، مؤكدا أنه سيكون أكثر تواضعا واجتهاد في اتباع إرادة الشعب.وأضاف أن انتخابه يشير إلى إرادة الشعب إحداث تغيير وإصلاح في البلاد، قائلا إنه سيبذل أقصى جهده لتحقيق ذلك.ومن جانبه، اتهم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بتدبير مخطط لتحقيق أرباح فلكية لشركة إدارة الأصول "هوا تشون ديه يو" والشركات السبع التابعة لها، بعد اختيارالشركة غير المعروفة من قبل كشريك مدني في مشروع تطوير منطقة "ديه جانغ" بمدينة صونغ نام بمقاطعة كيونغ كي.