سيول تطلب دعم أبو ظبي في استضافة إكسبو 2030

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دعا وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" الإمارات العربية المتحدة لدعم محاولة كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان.جاء ذلك خلال لقائه بالسيدة "ريم بنت إبراهيم الهاشمي" وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، والمديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو دبي 2020 في دبي.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد إن الوزير "جونغ" أعرب عن تقديره للافتتاح الناجح لمعرض أكسبو دبي في الإمارات وسط جائحة كورونا.ومن جانبها، أعربت الوزيرة الإماراتية "الهاشمي" عن تقديرها لمشاركة كوريا الجنوبية في إكسبو دبي، قائلة إن الإمارات ستشارك خبراتها حول النجاح في استضافة الإكسبو وإقامته، وستواصل دعم كوريا الجنوبية.ومن جهة ثانية، التقى الوزير الكوري "جونغ" بمسؤولي الشركات الكورية العاملة في الإمارات، ووعد بدعم الحكومة النشط للمساعدة في حل الصعوبات التي تواجهها في الإمارات.