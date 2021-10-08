المستثمرون الأجانب يسحبون تريليوني وون من سوق الأسهم الكورية

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قالت البورصة الكورية اليوم الاثنين إن المستثمرين الأجانب باعوا ما لديهم من الأسهم الكورية بقيمة تريليونين و84.4 مليار وون خلال الفترة من الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، الذي بدأت فيه سوق الأسهم الكورية تتعرض لتقلبات حادة، وحتى يوم الثامن من أكتوبر الجاري.وقد شهد مؤشرا كوسبي وكوسداك انخفاضا بنسبة 5.66% و7.9% على التوالي خلال تلك الفترة.وقام المستثمرون الأجانب بشراء صافي تريليون و10.3 مليار وون من الأسهم الكورية في شهر سبتمبر الماضي، لكنهم بدؤوا في بيع الأسهم الكورية منذ أواخر سبتمبر، حيث قاموا ببيع ما قيمته 981.6 مليار وون من أسهم شركة "سام سونغ" للإلكترونيات خلال الفترة المذكورة، فيما باعت المؤسسات الحكومية 740.9 مليار وون منها، مما تسبب في انخفاض قيمة أسهم "سام سونغ" بنسبة 7.98%.ويرجع السبب في انسحاب الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم الكورية إلى عدد من العوامل السلبية الخارجية، بما في ذلك صدمة سلاسل التوريد العالمية، والتضخم المالي، وعدم اليقين بشأن المفاوضات حول السقف المحدد للاستدانة في الولايات المتحدة، وأزمة مجموعة "إيفرغراند" العقارية الصينية العملاقة.