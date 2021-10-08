بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا في كوريا دون حجز مسبق

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سيتمكن البالغون الذين لم يتلقوا تطعيما ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية بدءا من اليوم من تلقى اللقاحات دون حجوز مسبقة.ويأتي ذلك بهدف تسريع عملية التطعيم لـ5.3 مليون شخص لم يتلقوا لقاحات حتى الآن.وقد تم تطعيم 77% من إجمالي عدد سكان كوريا بالجرعة الأولى من اللقاحات، بينما تم التطعيم بجرعتين كاملتين لـ60% منهم.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية قد بلغ 1297 حالة، مسجلا بذلك أقل من ألفي حالة لليوم الثالث على التوالي.وتم تأكيد 73% من حالات الإصابة الجديدة في منطقة العاصمة الكبرى، بما في ذلك 509 حالات في سيول، و358 حالة في مقاطعة كيونغ كي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 2583 حالة وفاة حتى الآن.وسيتم إطلاق لجنة خاصة بدعم تطبيع الحياة اليومية يوم الأربعاء القادم لتعمل على تعديل نظام التباعد الاجتماعي والحجر الصحي استعدادا لمرحلة "التعايش مع كورونا"، وسوف تكشف اللجنة عن النظام المعدل في أواخر شهر أكتوبر الجاري.