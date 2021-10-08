كيم جونغ أون يدعو إلى تحسين حياة مواطني كوريا الشمالية

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أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أنه سيعمل على تحسين حياة المواطنين خلال السنوات الخمس القادمة.جاء ذلك في خطاب ألقاه "كيم" أمام مجموعة من المسؤولين بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والسبعين على تأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، ولم يضم خطابه أي تعليقات محددة بشأن كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" ألقى خطابا بهذه المناسبة دعا فيه المسؤولين إلى تحسين وتعزيز مهام الحزب لتتماشى مع التطور الجديد الذي يحدث في بناء الاشتراكية.وأضافت الوكالة أن "كيم" أكد إن حزب العمال عازم على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تم تحديدها خلال مؤتمر الحزب في يناير الماضي، حيث أقر الحزب أن خططه الاقتصادية السابقة لم تنجح، وأصدر خططا تنموية جديدة للسنوات الخمس القادمة.وقال "كيم" إنه ينبغي على المسؤولين ألا يسعوا إلى الحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية، كما يتوجب عليهم أن يفكروا دائما فيما إذا كان عملهم يعتدي على مصالح الشعب.